Menos de um dia depois de os duques de Sussex terem anunciado que iriam recuar nas funções que exercem enquanto membros da família real britânica e trabalhar no sentido de se tornarem "financeiramente independentes", o famoso museu de cera londrino, o Madame Tussauds, decidiu agir para refletir esse momento delicado para a monarquia do país.

"A partir de hoje, as personagens de Harry e Meghan não aparecerão mais na instalação que reúne a rainha Elizabeth II com os outros membros da família real", declarou o diretor do museu, Steve Davies, em comunicado.

Os dois personagens, que estão entre os mais populares, "continuarão a ser elementos importantes do Madame Tussauds", esclarece o texto, observando que o museu acompanhará de perto a evolução deste novo "capítulo do casal".

Harry e Meghan, que há tempos manifestaram dificuldades em suportar a pressão mediática que a posição na família real britânica implica, anunciaram na quarta-feira que vão abandonar as funções de membros seniores da família real britânica para passar mais tempo na América do Norte.

Numa mensagem qualificada como "pessoal" e divulgada num histórico comunicado do Palácio de Buckingham, Harry e a ex-atriz americana Meghan Markle anunciaram: “Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, decidimos fazer uma transição este ano para começarmos a construir um novo papel progressivo nesta instituição. Queremos recuar enquanto membros seniores da família real [do Reino Unido] e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes, sem deixar de apoiar plenamente Sua Majestade, a Rainha".