A iniciativa que contou com a presença e apoio da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, chama-se “Musicão” e incluiu música, gastronomia vegana e espaço para adoção de animais.

Em declarações à Lusa, a presidente da associação, Ana Ferreira explicou que “resgatam todo o tipo de animais” sendo, também, a iniciativa de hoje de sensibilização para o facto de o “problema não acabar no momento do resgate do animal, pelo contrário”.

“Por ano, uma média, resgatámos cerca 320 animais, essencialmente cães e gatos”, explicou a dirigente da ComRaça referindo que quando há “incêndios ou algum tipo de catástrofe, o nível de animais de pecuária ou animais exóticos também cresce”.

Neste contexto, Ana Ferreira explicou à Lusa que o dinheiro que for hoje angariado “será, principalmente, para abater à dívida à clínica veterinária, que já ultrapassa os 2.500 euros”, ao mesmo tempo que apresentam o projeto a quem o quiser conhecer e os animais que têm para adoção.

“Depois do resgate existe a reabilitação animal, a avaliação, a socialização e só depois pode acontecer a adoção. Ou seja, é um processo muito demorado. Normalmente, as pessoas acham que a situação está resolvida no resgate, mas o mais moroso e o mais penoso vem depois”, descreveu a dirigente.

Atualmente, a associação tem 55 animais para adoção, que estão distribuídos entre famílias de acolhimento temporárias e hotéis para animais, sendo que no segundo caso implica pagar a mensalidade, que varia entre os 800 e 900 euros, revelou Ana Ferreira.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, sobre a iniciativa de cidadãos a que se associou hoje, afirmou tratar-se de uma “área que o primeiro-ministro, Luís Montenegro e o seu governo deixaram completamente ao abandono”.

“Há um longo caminho aqui a fazer em matéria de proteção animal para ajudarmos as famílias e as associações que estão no terreno”, sublinhou a líder partidária que elogiou a “sociedade civil que se tem organizado e mobilizado para que a proteção animal e as famílias carenciadas com animais não fiquem para trás”.