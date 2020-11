“É mais fácil ser pai esta manhã. É mais fácil dizer aos teus filhos: o caráter importa, dizer a verdade é importa, ser uma boa pessoa importa”, disse Van Jones, 52 anos, sem conseguir conter as lágrimas e com a voz embargada.

“Isto é uma reivindicação para uma série de pessoas que sofreram realmente. ‘Não consigo respirar”, não foi só George Floyd. Havia muitas pessoas que sentiam que não podiam respirar”, acrescentou o comentador, advogado e antigo assessor do ex-Presidente Barack Obama.

O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Joe Biden, de 77 anos, vai novamente ocupar a Casa Branca depois ter sido vice-presidente de Barack Obama (2009-2017).

Com a vitória de Biden, a senadora Kamala Harris, de 56 anos, será a primeira mulher negra eleita vice-Presidente dos Estados Unidos.

A posse de Biden e de Harris está marcada para 20 de janeiro de 2021.