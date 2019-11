"No meio do oceano, fico impressionada com a notícia de que o Parlamento Europeu declarou a emergência climática. Não podemos resolver uma crise sem tratá-la como uma crise. Vamos torcer para que eles tomem agora medidas drásticas o suficiente [para proteger o ambiente]. Participe na manifestação [Greve Climática] de amanhã para colocá-los sob pressão!", escreveu Greta Thunberg, que iniciou em meados de novembro uma viagem de catamarã para Portugal, passando ao largo dos Açores.

A 13 de novembro, a jovem ambientalista saiu do porto de Salt Ponds, no estado norte-americano de Virgínia. Greta Thunberg decidiu viajar num veleiro como forma de alerta para a poluição causada pelos aviões.

Em Portugal, a jovem está convidada para uma sessão na Assembleia da República promovida pela comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Depois seguirá para Madrid, onde participará na Cimeira do Clima (COP25).

O comentário da ambientalista, de 16 anos, no Instagram, surgiu depois de o Parlamento Europeu ter declarado hoje o estado de emergência climática e ambiental, defendendo que a União Europeia se comprometa a reduzir emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, para atingir a neutralidade climática até 2050.

Esta posição da assembleia foi adotada hoje, em Estrasburgo, com a aprovação de uma resolução, em vésperas da Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para Madrid, entre 2 e 13 de dezembro.

O texto, aprovado com 429 votos a favor, 225 contra e 19 abstenções, considera que “é fundamental tomar medidas imediatas e ambiciosas para limitar o aquecimento global a 1,5°C e evitar uma perda maciça de biodiversidade”.