As autoridades desconfiam que terá sido a filha, Ana Gabriele Leandro da Silva, de 19 anos, a fornecer-lhe as roupas para o disfarce, já que foi ela a única visita que “Baixinho” recebeu nesse fim de semana.

Ana Gabriele Leandro da Silva é suspeita do crime de facilitação de fuga, punido com entre seis meses e dois anos de prisão. A polícia desconfia ainda do envolvimento de outras oito pessoas no plano de fuga de Clauvino, entre elas uma grávida. Uma vez que as grávidas não são revistadas como outras visitantes, as autoridades suspeitam que terá sido esta mulher a transportar a máscara de silicone numa visita semanas antes.

“Baixinho” tinha sido condenado a 73 anos e 10 meses de prisão, de acordo com a imprensa brasileira.

Esta não foi, no entanto, a sua primeira tentativa, já que o traficante de Angra dos Reis possuía uma fuga no seu histórico no sistema penitenciário do Rio. Em fevereiro de 2013 "Baixinho" estava entre os 31 presos que fugiram do Instituto Penal Vicente Piragibe, em Gericinó. Nessa vez conseguiu sair do estabelecimento via o esgoto.

[Notícia atualizada às 14h11 com a informação da morte]