A Lotaria do Natal espanhola ou El Gordo como é conhecida não é um prémio qualquer. Trata-se do maior sorteio de Natal do mundo e distribuiu este ano mais de dois mil milhões de euros. Uma das contempladas foi a jornalista Natalia Escudero, repórter de 'La Mañana' da TVE, que ganhou não o prémio "gordo", mas um prémio secundário no valor de 5 mil euros.

A situação foi tanto mais inusitada quanto coube a Natalia relatar o sorteio a partir de San Vicente del Raspeig, em Alicante, tendo se apercebi assim que era uma das premiadas. A jornalista não conteve a alegria."Amanhã não vou trabalhar, Natalia amanhã não trabalha!", disse após o sorteio.

Este ano, o El Gordo levou boas notícias um pouco por toda a Espanha, repartindo por uma série de locais os primeiros prémios, de Alicante a Barcelona, Murcia, Salamanca, Sevilha e Madrid. Cada série do número vencedor valeu quatro milhões de euros e cada décima 400 mil euros

Os bilhetes da lotaria de Natal são postos à venda em julho, em Espanha, sendo que há portugueses com o hábito de tentarem a sorte com os prémios do país vizinho. O bilhete inteiro custa 200 euros e habilita a um prémio de quatro milhões de euros, mas o mais comum é a compra de décimos de bilhete no valor de 20 euros e que habilitam a um prémio de 400 mil euros.

A Lotaria do Natal em Espanha existe há mais de 200 anos e está recheada de histórias curiosas. O primeiro sorteio teve lugar a 18 de dezembro de 1812, em Cádis, e à época era uma forma de angariar dinheiro para financiar a guerra contra Napoleão Bonaparte.