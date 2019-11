Macron defendeu ser fundamental “clarificar os objetivos estratégicos da NATO”, referindo a necessidade de “muscular a defesa da Europa”.

Os líderes da organização, criada em 1949 para promover a defesa mútua contra um ataque por qualquer entidade externa à aliança, vão reunir-se em Londres no início de dezembro.

O Presidente francês questiona ainda o futuro do artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a solidariedade militar entre os membros da NATO se um deles for atacado.

Angela Merkel também reiterou durante a conferência de imprensa com Stoltenberg o compromisso alemão de alcançar a meta de 1,5% em gastos militares até 2024, pronunciando-se a favor de atingir os 2% em 2032.

“Aumentámos o nosso gasto militar de forma significativa e atualmente estamos a negociar os orçamentos do próximo ano”, disse Merkel, acrescentando que atingir os 2% em gastos militares é a “obrigação” do Governo alemão.

A chanceler alemã descreveu esse objetivo como uma “iniciativa realista, mas ambiciosa”.