Quando regressar a Almada, previsivelmente em 10 de janeiro de 2021, a filha de Vando completará quatro dias depois dois anos de vida. Será o primeiro aniversário com o pai: “É o mais difícil”, admite.

A bordo encontram-se 142 elementos de guarnição, bem como 50 instruendos da Aporvela – Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projeto SAIL, numa viagem que se insere nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

“Principalmente é dar-nos todos bem. Depois, tentamos sempre arranjar alguma coisa para fazer”, conta.

Nove dias depois de deixar Tenerife, o veleiro chegou hoje à capital cabo-verdiana praticamente sem usar os motores.

“Nesse aspeto foi excelente porque o vento estava, não só na boa direção, também com alguma intensidade e, portanto, permitiu que viéssemos quase sempre à vela de Tenerife até aqui à Praia. Daqui para a frente vai haver alturas em que vamos ter de andar muito mais a motor e há outras tiradas que são claramente favoráveis a que sejam feitas, em grande parte, à vela”, explicou António Maurício Camilo.

Entre a carga do navio-escola, há seis pipas que fazem a diferença. São vinhos generosos produzidos em Portugal, desde o moscatel de Setúbal aos de Oeiras e do Porto, e que também vão fazer a circum-navegação.

“Não é uma experiência inédita. Fazemos isso desde o ano 2000 e o que tentamos replicar é o chamado vinho ‘torna viagem’”, explica o comandante.

“Foi algo que se descobriu um bocado por acaso, quando se percebeu que o vinho que fazia a viagem não era consumido e depois regressava com características diferentes. Nomeadamente ficava muito melhor, ganhava qualidades”, acrescentou António Maurício Camilo.

No final da viagem, em janeiro de 2021, esta volta ao mundo dará origem, também, a um vinho especial.

“Vamos ver, daqui a um ano, quando regressarmos a Lisboa e as pipas forem abertas, se realmente se confirma mais uma vez que o vinho fica melhor”, contou.

A bordo do navio-escola seguem ainda 12 conjuntos de instrumentos, uma oferta do Exército português para a banda de música da Forças Armadas de Cabo Verde, além de 150 livros e vários conjuntos desportivos, a descarregar na Praia ao longo dos próximos dias.

“É uma forma de a Sagres levar algo aos portos que visita”, assume o comandante do histórico veleiro, construído em 1937 na Alemanha e ao serviço da Marinha portuguesa desde 08 de fevereiro de 1962.

Além do luso-cabo-verdiano Vando Duarte, o navio-escola conta na sua guarnição com marinheiros portugueses de outras ascendências, como de países de leste, sul-americanos ou outros países de língua portuguesa. Somando aos marinheiros de outras nacionalidades que serão embarcados durante a viagem, António Maurício aponta para mais de 20 nacionalidades a passar pelo navio, nesta circum-navegação.

“Um bocadinho à semelhança do que foi a armada de Magalhães, que tinha 12 nacionalidades diferentes à partida de Espanha”, rematou.

O navio-escola Sagres parte da Praia no dia 22 de janeiro, cruzando o Atlântico até chegar ao Brasil. É esperado no dia 10 de fevereiro no Rio de Janeiro.