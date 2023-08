O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, defendeu hoje em Abuja, que a "negociação diplomática" deve ser a "pedra angular" da abordagem da CEDEAO com a junta militar no poder no Níger.

"É crucial que priorizemos as negociações diplomáticas e o diálogo como base da nossa abordagem", afirmou o Presidente da Nigéria, que detém a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Na cimeira de hoje em Abuja os chefes de Estado e de Governo têm como único ponto da ordem de trabalhos o debate sobre a situação criada pelo golpe de Estado de 26 de julho no Níger e avaliar uma intervenção militar para repor a legalidade constitucional. A cimeira extraordinária de Abuja realiza-se tendo como cenário o que fazer para enfrentar o quinto golpe de Estado bem-sucedido na região desde 2020, depois dos do Mali (duas vezes), Burkina Faso e Guiné-Conacri. No total, desde 2020, a África Ocidental registou nove tentativas de golpes de Estado.