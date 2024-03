De acordo com as últimas informações, ambas as partes, Israel e Hamas, concordaram com a duração da trégua em Gaza e com a libertação de reféns e prisioneiros, salientando, contudo, que a conclusão do acordo ainda requer um acordo sobre a retirada das forças israelitas do norte de Gaza e o regresso dos seus residentes.

Não houve, ainda, comentários por parte de Israel ou do Hamas, que têm negociado através de mediadores, incluindo o Egito e o Catar.

Várias fontes, contudo, revelaram que o incidente ocorrido na quinta-feira, no qual mais de 100 palestinianos em busca de ajuda foram mortos por fogo israelita, segundo as autoridades de Gaza, não desacelerou as negociações, mas, em vez disso, levou os negociadores a apressarem-se.

Israel, diga-se, atribuiu a maior parte das mortes às multidões que se aglomeraram em torno dos camiões de ajuda, dizendo que as vítimas foram pisadas ou atropeladas.