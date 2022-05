Slutski, que dirige a comissão de Assuntos Internacionais da Duma (câmara dos deputados), recebeu apoio unânime dos 86 delegados que participaram na votação, na qual foi candidato único.

Em meados de maio, Slutski, de 54 anos, já tinha sido eleito líder do grupo parlamentar do LDPR na câmara baixa do parlamento russo.

Leonid Slutski vai substituir Vladimir Zhirinovski, fundador do partido, em 1989, que morreu no início de abril, aos 75 anos.

Zhirinovski, um dos políticos mais populares da Rússia desde a queda da União Soviética, em 1991, era conhecido pelos seus escândalos, explosões e críticas ferozes ao Ocidente.

Slutski, que anunciou que vai reformar o programa do partido para dar prioridade às políticas sociais, assegurou que o LDPR irá continuar a ser “um partido de oposição” que exercerá uma “oposição construtiva”.

Os comunistas, o segundo maior partido representado na Duma, depois do Rússia Unida, e a oposição extraparlamentar têm acusado os ultranacionalistas de apoiarem cegamente a política do Kremlin.

Em relação às negociações com a Ucrânia, Slutski admitiu que estão a decorrer em “low profile” (de forma discreta), mas considerou que o formato atual não precisa ainda de ser alterado.

O LDPR, que venceu as eleições legislativas em 1993, sofreu um golpe nas eleições de setembro de 2021, quando perdeu 18 deputados na Duma, tendo agora 21, menos 36 que os comunistas.