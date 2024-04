“O canal terrorista Al-Jazeera deixará de emitir em Israel. Tenciono agir imediatamente em conformidade com a nova lei para pôr termo à atividade do canal”, declarou Benjamin Netanyahu, numa mensagem na rede social X.

Na mesma publicação, o chefe do Governo israelita afirmou que o canal do Qatar “prejudicou a segurança de Israel, participou ativamente no massacre de 7 de outubro e incitou à violência contra os soldados das FDI [Forças de Defesa de Israel]”.

“É altura de retirar o xofar (instrumento de sopro) do Hamas do nosso país”, disse.

O Knesset (parlamento israelita) aprovou hoje uma lei que proíbe a difusão em Israel de qualquer meio de comunicação estrangeiro que “prejudique a segurança do Estado”.

“A ‘Lei Al-Jazeera’, que impede que um organismo de radiodifusão estrangeiro prejudique a segurança do Estado, foi aprovada em segunda e terceira leituras por uma maioria de 71 votos a favor e 10 contra”, indicou o Knesset através do X.