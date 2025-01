No passado domingo, Netanyahu foi submetido a uma operação para remover a próstata. Os médicos informaram de que se encontra bem e está a recuperar de forma satisfatória, apesar de estar ainda em período de observação.

“Acabo de sair do Hospital Hadassah Ein Kerem e gostaria de agradecer a muitos, muitos de vós, cidadãos de Israel, pelas orações e pelo apoio que tanto nos comoveram, a mim e à minha família”, escreveu o chefe do executivo, na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Netanyahu agradeceu também aos responsáveis do centro hospitalar, bem como a todos os médicos e profissionais de saúde “que fizeram tudo o que estava ao seu alcance”, enquanto esteve hospitalizado.

No dia 31 de dezembro, contra a opinião dos médicos, o primeiro-ministro israelita abandonou o hospital durante algumas horas para votar a favor do Orçamento do Estado, num contexto de ameaças do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e de outros membros da coligação que lidera, que anunciaram que votariam contra.