As Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 encontram-se cortadas devido à queda de neve registada na madrugada de hoje no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

LUSA/NUNO ANDRE FERREIRA