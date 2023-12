A neve começou a cair ao fim da manhã em Pequim, onde as autoridades encerraram escolas e alguns locais de interesse paisagístico nas zonas montanhosas periféricas. Vários comboios que partiam de Pequim e da região de Xinjiang, no noroeste da China, foram cancelados devido à neve ou aos ventos fortes.

A Administração Meteorológica da China previu uma acumulação de neve entre cinco e 15 centímetros para uma faixa de províncias a sul e a oeste de Pequim, podendo atingir 20 centímetros em alguns locais. Prevê-se que a neve continue na quinta-feira.

Mais de 100 secções de autoestradas e outras estradas foram encerradas em cerca de meia dúzia de províncias, a maioria das quais em Shanxi, uma região rica em reservas de carvão a oeste e a sul de Pequim.

Prevê-se que a queda de neve seja seguida de um frio intenso. As temperaturas devem descer a pique em todo o norte da China esta semana, com uma frente fria a deslocar-se para leste a partir de Xinjiang e a chegar a Pequim no fim de semana.