Nesta edição, que recebeu o Alto Patrocínio do Presidente da República, a universidade irá convidar oradores provenientes de vários países como Alemanha, Angola, Estados Unidos da América, França, Guiné Bissau, Hungria, Inglaterra, Itália, Libano, Polónia, Portugal e República Checa, entre outros.

Os temas em debate incluem os 50 anos do 25 de abril, a Terceira Vaga da Democratização Mundial, O Futuro da Democracia em várias regiões do mundo – Brasil, Índia, Médio Oriente, África; A Guerra na Ucrânia e as Eleições Americanas.

Com o mote "Commemorating the Portuguese Revolution of 1974 & Evaluating the Future of Democracy's Third Wave" as conferências e debates deste evento vão acontecer no Hotel Palácio Estoril de 3 a 5 de junho.

A lista completa de oradores pode ser consultada aqui, bem como o programa completo. Esta é a 32ª edição deste evento.