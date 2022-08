Os incidentes que envolveram adeptos de futebol em Guimarães ainda fazem correr muita tinta. Esta sexta-feira o Jornal de Notícias dá mesmo conta que a polícia tinha dados sobre um presumível ataque das claques do Hajduk Split, que jogou contra o V.Guimarães na última quarta-feira, e dos No Name Boys, afeta ao Benfica, aos Super Dragões, o mais conhecido grupo de apoio do FC Porto.

"Um grupo dos No Name Boys adeptos da subcultura Casual - um fenómeno transversal no futebol mundial marcado por ações violentas contra claques de outros clubes - queria atacar, com o apoio dos membros da perigosa claque croata Torcida Split, os rivais do F. C. do Porto na mesma noite em que lançaram o pânico no centro da cidade de Guimarães", lê-se no Jornal de Notícias.

De acordo com a mesma publicação, as forças de autoridade já antecipavam a possibilidade de incidentes, mesmo antes do encontro entre vimaranenses e croatas. Os dados que a polícia recolheu davam conta então de possíveis confrontos tanto em Guimarães como no Porto. Refira-se que a PSP acabou por intercetar vários autocarros que saíram de Guimarães com 154 indivíduos, 23 dos quais portugueses, que estariam a deslocar-se para a zona da Ribeira, na Invicta.