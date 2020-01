Michele O’Neill expressou, por seu lado, um “desejo sincero” de que 2020 traga “uma mudança real” à Irlanda do Norte.

O acordo entre os partidos foi anunciado na sexta-feira e representa o fim de um impasse que dura há três anos, desde a queda do governo de coligação entre Sinn Féin e DUP, desencadeando eleições regionais, após as quais os dois partidos continuaram sem se entender.

O Governo britânico tinha dado um prazo para resolver o impasse — segunda-feira, 13 de janeiro –, ameaçando com a convocação de novas eleições regionais.

Nos termos do acordo de paz de 1998, que pôs fim ao conflito sectário que causou mais de 3.500 mortos em 30 anos, o poder na Irlanda do Norte deve ser partilhado entre os dois principais partidos políticos representativos das comunidades ‘unionista’ [que defende a permanência no Reino Unido e sob a coroa britânica] e nacionalista [que quer a reunificação com a Irlanda numa república], neste caso o DUP e o Sinn Féin, respetivamente.