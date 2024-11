O Ministério Público (MP) alemão anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um norte-americano, ex-funcionário das Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA), na Alemanha, suspeito de tentar "transmitir informações" à China.

O homem, detido em Frankfurt, é “suspeito de ter se declarado disposto a atuar como agente secreto”, afirmou o MP em comunicado.

Identificado como Martin D., o suspeito "trabalhava até há pouco tempo para as Forças Armadas americanas na Alemanha". O seu apartamento também foi alvo de buscas pela polícia.

"Em 2024, ele contactou os serviços do Governo chinês e ofereceu-se para transmitir informações do exército americano aos serviços de inteligência chinesa”, explicou o MP, afirmando que Martin D. obteve as informações quando trabalhou nas Forças Armadas dos EUA.

Martin D. vai ser presente a um juiz que decidirá a sua pena, lê-se no comunicado.

A investigação foi realizada "em estreita cooperação" com os serviços de inteligência alemã.

No início de outubro, o Governo alemão anunciou a adoção de medidas para fortalecer os controlos de segurança face ao aumento dos riscos de espionagem nos ministérios e dos riscos de sabotagem a infraestruturas estratégicas.