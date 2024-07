“Etna: Devido à atividade eruptiva e à emissão de cinzas, foi decidida a suspensão das operações de voo”, abrangendo todas as chegadas e partidas, anunciou na sua conta oficial na rede social X a sociedade gestora do aeroporto da Catânia, numa publicação acompanhada de uma foto do vulcão em erupção com o aviso de «atividade vulcânica em curso», de «alta intensidade».

A gestora do aeroporto acrescenta que “as operações serão retomadas assim que o fenómeno de queda de cinzas vulcânicas tenha terminado e tenham sido removidas das infraestruturas” aeroportuárias.

O aeroporto internacional da Catânia, situado praticamente no sopé do Etna, serve a costa oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares de Itália, acolhendo por isso milhões de passageiros por ano, sendo que em 2024 já teve de suspender por diversas vezes voos dada a atividade particularmente intensa do Etna este verão.