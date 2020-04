Nova Iorque não proibiu os cidadãos de saírem à rua, mas instituiu multas de 250 dólares (cerca de 230 euros) para quem não respeitar a distância de dois metros.

O número de hospitalizados devido à covid-19 no Estado aumentou, nas últimas 24 horas, em 1.297, para 12.226, com as entradas nos cuidados intensivos a subirem 312, para 3.022.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 870 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 44 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.