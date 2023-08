Pelo menos três pessoas morreram esta madrugada na cidade de Lutsk, em Volyn, região do oeste da Ucrânia, num novo ataque com mísseis russos que afetou outras cidades do país.

Além das vítimas mortais, o ataque, que teve como alvo várias empresas da cidade, causou ainda vários feridos que tiveram de ser hospitalizados, disse o chefe da Administração Militar de Volyn, Yuri Pogulyajko, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. O bombardeamento russo afetou outras cidades e o alerta de ataque aéreo foi ativado em todo o país por volta das 04:00 locais (02:00 em Lisboa). Um míssil russo atingiu uma fábrica em Dnipro, no centro da Ucrânia, ferindo pelo menos duas pessoas, incluindo um homem de 70 anos que foi transportado para o hospital, e causando um incêndio numa área industrial com cerca de 800 metros quadrados, que já foi extinto, disse o chefe da Administração Militar do Dnipro, Sergey Lysak. Também houve ataques em Lviv, no oeste da Ucrânia, um dos quais causou "grande destruição" num bairro com mais de cem casas, disse o autarca da cidade. "Felizmente não há vítimas", disse Andrey Sadovy, na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que quatro pessoas receberam atendimento médico, embora nenhuma corra perigo de vida. De acordo com fontes militares, citadas pela Ukrinform, durante a noite passada as forças russas dispararam cerca de 28 mísseis de cruzeiro, dos quais 16 foram intercetados pelas defesas antiaéreas da Ucrânia. Os mísseis foram disparados de aviões bombardeiros russos que estão a operar na região do Mar Cáspio e a partir de uma fragata no Mar Negro. No final da tarde de segunda-feira também houve ataques na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que deixaram dois mortos e um ferido.