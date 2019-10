Segundo o despacho de pronúncia, “mantêm-se fortes os indícios” da prática dos factos pelos arguidos, todos acusados de associação criminosa e de furto qualificado.

Alguns respondem também por detenção de arma proibida, falsificação e recetação.

O principal assalto foi ao Banco Santander, em Braga, e ocorreu em 23 de junho de 2018, noite de S. João.

Dos cofres do banco terão sido subtraídas quantias monetárias e bens de valor total superior a 4,7 milhões de euros.

Os arguidos são ainda acusados de assaltos à residência do empresário Domingos Névoa, do cantor popular Delfim Júnior e do médico e antigo atleta do Sporting Clube de Braga Romeu Maia.

Um dos arguidos é um agente da PSP de Ponte de Lima, que alegadamente funcionava como informador do gangue.

Segundo o despacho de pronúncia, os arguidos “atuaram em conjunto entre si, como um verdadeiro grupo em que se inserem, de modo organizado, concertado e extremamente metódico, repartindo entre si informação e proveitos, recorrendo a tecnologia que inviabiliza o acompanhamento próximo”.