Em cima da mesa esteve ainda uma proposta do Chega, que foi chumbada por PS, PSD, PCP, “Os Verdes”, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Moreira, enquanto BE, CDS-PP, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor.

As iniciativas versavam o universo do Novo Banco, mas com ligeiras nuances quanto ao período temporal a investigar ou o âmbito e objeto do inquérito, incluindo ou não o período anterior à resolução do extinto BES, como propunha o PS e a Iniciativa Liberal, ou o alargamento da análise, por exemplo, ao financiamento de campanhas ou partidos políticos, no caso do partido nacional populista de André Ventura.

Por consenso, os objetos das três CPI aprovadas vão agora ser vertidas para a formação de um único inquérito parlamentar, algo a apurar na próxima reunião da conferência de líderes do parlamento.