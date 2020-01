“A intervenção tem um prazo de execução de 400 dias, prevendo-se o arranque da obra no mais curto prazo possível a partir da consignação da empreitada, cumpridos que estejam todos os prazos e procedimentos legais, designadamente o visto prévio do Tribunal de Contas”, refere um comunicado do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).

O CHTV explica que o investimento de 6.460.627,53 euros traduz um acréscimo de 811.588,44 euros relativamente ao valor que inicialmente estava previsto no Plano de Investimentos na Área da Saúde (PIAS).

“A necessidade de um novo concurso público resulta de, no procedimento anterior, as empresas terem recusado as condições financeiras do concurso, por estarem abaixo dos custos praticados pelas novas condições de mercado”, recorda.

Segundo o CHTV, “a nova Urgência Polivalente vai proporcionar uma significativa melhoria das condições de prestação de cuidados de saúde urgentes e emergentes” às populações, “potenciando a qualidade e prestigiando o Serviço Nacional de Saúde”.