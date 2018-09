Joana Marques Vidal termina o seu mandato de seis anos como procuradora-geral da República a 12 de outubro e a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já disse que, no seu entendimento jurídico, “há um mandato longo e um mandato único", abrindo a porta à saída da atual titular do cargo.

A Lusa questionou Joana Marques Vidal sobre o seu entendimento jurídico a respeito do mandato dos procuradores gerais, mas o gabinete de imprensa da PGR limitou-se a dizer que, "de acordo com a Constituição da República Portuguesa e o Estatuto do Ministério Público, trata-se de matéria da competência do Presidente da República e do Governo, não cabendo à procuradora-geral da República pronunciar-se sobre a mesma".

Numa entrevista ao boletim da Ordem dos Advogados, em 2013, Joana Marques Vidal disse que concordava com o facto de o mandato ser de seis anos, não renovável.

"A passagem dos anos retira-nos a capacidade de distanciamento e de autocrítica relativamente à ação que vamos desenvolvendo", referiu na altura, acrescentando: “Por alguma razão, o mandato do procurador-geral da República é de seis anos, não renovável. E bem, na minha perspetiva”.

Três anos mais tarde, numa conferência sobre ciências penais em Cuba, Marques Vidal explicou que "O mandato [de PGR] tem uma duração única de seis anos".

Questionado sobre a escolha do próximo procurador geral da República, António Costa, em entrevista ao Expresso, insistiu que o assunto será falado com o Presidente da República "no momento próprio, que é em outubro".