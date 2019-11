Em comunicado, o hospital informa que "os 17 partos que tiveram lugar no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), em menos de 24 horas, no dia 6 de novembro de 2019" e "assinalam um novo recorde para o hospital no que concerne ao número de nascimentos no mesmo dia".

"Com 13 partos por via vaginal e 4 cesarianas programadas por indicação materno-fetal, a equipa do Bloco de Partos do serviço de Obstetrícia que colaborou e assistiu os mesmos suplantou assim as anteriores marcas de novembro de 2016 e agosto de 2019", acrescenta a nota.

Ana Rita foi a primeira a nascer no dia 6 de novembro, pelas 03 horas e 06 minutos. O último parto foi às 20 horas e 40 minutos, com o nascimento também de uma menina.

Bebés e mães desta "maratona" recorde encontram-se "com bom estado de saúde", informa o hospital.

Para Nuno Montenegro, diretor do serviço de Obstetrícia do CHUSJ, “este momento demonstra a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde dispõe nas suas instituições”, neste caso, no serviço que dirige, “para dar resposta de forma capaz, com a qualidade e segurança exigidas, em nome do bem-estar das mães, recém-nascidos e acompanhantes”.