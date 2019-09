Como resultado, os fiscais da prefeitura do Rio de Janeiro deslocaram-se ao local no dia seguinte para recolher a edição dessa banda desenhada, sendo que, quando a feira abriu, às 09:00 locais, a edição de banda desenhada que motivou a ação de fiscalização já não podia ser encontrada no local.

Contudo, nas 24 horas seguintes sairiam decisões judiciais contraditórias quanto à medida de fiscalização.

Se por um lado, ainda no dia 6, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicaria uma decisão liminar que impedia, segundo o Folha, "a prefeitura carioca de apreender livros no local e cassar o alvará do evento", no dia seguinte, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente desse mesmo órgão, suspenderia a decisão, afirmando que as obras que ilustram homossexualidade atentam contra o ECA e "devem ser comercializadas em embalagens lacradas".

Depois da sentença do magistrado Claudio de Mello Tavares, a prefeitura enviou uma nova equipa de fiscais à Bienal na noite de sábado para apreender livros cuja exposição pudesse estar a violar a lei, mas os funcionários acabaram por sair do evento sem qualquer livro apreendido nem irregularidades identificadas.

Hoje, o STF publicou a sua decisão, atendendo a um pedido feito por Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República do Brasil, que, cita o Folha de São Paulo, visava "impedir a censura ao livro trânsito de ideias, à livre manifestação artística e à liberdade de expressão no país”.

Dias Toffoli refutou ainda a consideração tomada por Claudio de Mello Tavares, indicando não haver "correlação entre publicações cujo conteúdo envolva relacionamentos homoafetivos com a necessidade de obrigação qualificada de advertência".

O livro na origem da polémica é a banda desenhada “Vingadores: a cruzada das crianças”, publicado pela Marvel, sobre um grupo de super-heróis e no qual dois dos protagonistas do sexo masculino foram desenhados a beijarem-se, mas totalmente vestidos e sem qualquer outra conotação sexual.

No entanto, segundo o mesmo jornal brasileiro, a decisão do desembargador mantém-se sendo que os livros terão mesmo de ser apresentados sob uma embalagem que cobre a sua capa.

Tal levou o youtuber brasileiro Felipe Neto a levar a cabo uma ação de protesto em que comprou 14 mil exemplares de livros que abordam temáticas homossexuais e distribuiu-os ontem perto da Bienal, considerando ser uma medida contra "a censura e a homofobia" e pela "leitura, a diversidade e o amor".

Vários casais homossexuais também protestaram no espaço da Bienal, com um beijo público e em simultâneo, tendo os visitantes do evento vaiado os fiscais no decurso da sua inspeção.

Este tema surge numa fase em que a temática da "ideologia de género" segue em força no Brasil, sendo uma expressão utilizada por grupos conservadores contrários às discussões sobre diversidade sexual e identidade de género. Marcelo Crivella é evangélico e, juntamente com outros líderes políticos conservadores, como o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, posiciona-se publicamente contra a dita ideologia de género.

O mais veterano dos magistrados do Supremo Tribunal, Celso de Mello, já disse que considera a decisão da prefeitura do Rio de Janeiro constitui um “ato gravíssimo”, e numa nota enviado ao jornal diário Folha de São Paulo, Mello alertou que, “um novo e sombrio tempo se anuncia”, precisando: “o tempo da intolerância, da repressão do pensamento, da interdição ostensiva do pluralismo de ideias e do repúdio pelo princípio democrático”.

[Notícia atualizada às 18:49]