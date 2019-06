Quanto a este défice de PGA na Relação de Lisboa, em resultado da redução de quadros, o relatório alerta que os recursos registados no TRL revelam "tendência para aumento da complexidade das questões jurídicas novas, reportando-se a criminalidade altamente organizada, de dimensão internacional, elevado número de arguidos presos preventivamente ou em cumprimento de pena".

Segundo o relatório, o TRL tem características muito próprias como sejam os fenómenos que envolvem crime económico-financeiro, crime especialmente violento, violência doméstica, cibercrime, pornografia de menores através da internet, com matérias inerentes à apreciação de prova indireta, prova digital, interceções telefónicas e das comunicações, recursos relativos à utilização de meios proibidos de prova, exigindo atualização, análise e estudo por parte dos magistrados".

Em matéria de dificuldades a enfrentar pelo quadro deficitário de PGA, o relatório aponta ainda a dimensão dos recursos nos chamados megaprocessos, provenientes principalmente do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Secção Distrital do DIAP de Lisboa e de DIAP como o de Lisboa Oeste ou Lisboa Norte e, mesmo, no caso dos Açores e Madeira.

"De salientar, ainda, a relevância das contra-ordenações financeiras nos processos originados com a atividade supervisora da CMVM e do Banco de Portugal cuja tecnicidade e complexidade transcendem o normal conhecimento do magistrado exigindo estudo e tempo de análise dos autos", refere a PGDL.