O médico Stephen Flaherty, do centro de saúde Del Sol, indicou que os dois pacientes que morreram eram os que estavam em estado mais grave.

No sábado em El Passo, uma cidade maioritariamente hispânica localizada perto da fronteira com o México, um homem de 21 anos abriu fogo num centro comercial, matando 22 pessoas e ferindo outras 26.

As autoridades detiveram o homem no local do tiroteio.

No domingo, o Governo do México anunciou que vai apresentar uma queixa por terrorismo e vai analisar a extradição do autor do tiroteio de sábado em El Paso, Texas.

“Temos estado em contacto com a Procuradoria Geral da República para que nos seja fornecida toda a informação necessária e, caso o decidam, iniciar uma queixa [judicial] por terrorismo relacionada com cidadãos mexicanos em território dos Estados Unidos”, disse em conferência de imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard.