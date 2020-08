Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 membros da organização, desde sábado morreram 343 pessoas infetadas com covid-19 na região.

O número de casos em África é agora de 1.237.070 e 968.962 os doentes recuperados.

A África Austral continua a registar o maior número de casos e de mortos de covid-19, com 667.008 infeções e 14.961 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 622.551 infetados e 13.981 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 225.902 pessoas infetadas e 8.412 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 159.475 e o de vítimas mortais para 2.375.

Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é de 131.062 e 2.643 mortos e na África Central estão contabilizados hoje 53.623 casos de infeção e 1.039 óbitos, os mesmos de sábado.

O Egito, que é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.376 mortos e 98.497 infetados, seguindo-se a Argélia, com 1.491 mortos e 43.782 casos.