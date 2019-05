Ao fim da tarde, no Porto, foi apresentado o livro de Nuno Melo “Direito de Oposição”, que reúne crónicas do eurodeputado publicadas no JN desde 2015, ano das eleições legislativas que resultaram no Governo minoritário do PS, com o apoio dos partidos de esquerda, BE, PCP e PEV.

A obra foi apresentada pelo advogado e ex-jornalista Nuno Cerejeira Namora que o descreveu como “um livro de combate, escrito por um guerrilheiro de direita”.

O próprio Nuno Melo prefere considerar-se como um “combatente de direita”, da “direita da tolerância”.

Mas admitiu ser mais difícil fazer uma afirmação de um político de direita do que de esquerda e reclamou para si o direito de poder afirmar as suas posições com a mesma liberdade “das irmãs Mortágua”, do BE, uma das quais, Mariana Mortágua, também assina uma coluna de opinião no JN.