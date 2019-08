O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Nuno Vitorino, presidente da Associação de Surf Adaptado, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos tinha duas prioridades: criar uma bolsa de crédito para jovens voluntários e garantir que todas as pessoas têm acesso á informação, com especial atenção aos cidadãos surdos.

"Se eu fosse primeiro-ministro havia duas medidas essenciais para mim. A primeira era criar uma bolsa de voluntariado junto dos jovens: os jovens trabalhariam para associações de solidariedade social pré-identificadas e depois esse trabalho reverteria, no ano a seguir ou logo a seguir para valências do Estado. Ou seja, um jovem poderia trabalhar um ano para uma associação e no outro ano ir para uma Pousada da Juventude. A segunda medida, é para a população surda: acho inadmissível nos dias de hoje as comunicações do governo não terem um interprete de linguagestual portuguesa a traduzir tudo para a população surda. Incluir não é estar junto, incluir é ter acesso à informação"

