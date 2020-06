"Vamos continuar até mudarmos todo o sistema de justiça", afirmou Sharpton.

A cerimónia, acompanhada de música e fortemente marcada pelas restrições para conter a disseminação da Covid-19, juntou testemunhos íntimos da família à presença de personalidades como o reverendo Jesse Jackson, a senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, e o mayor de Minneapolis, Jacob Frey.

créditos: Kerem Yucel / AFP

O caixão dourado com o corpo de Floyd foi colocado à frente de uma projeção que mostra um mural pintado no local onde morreu e onde agora foi montado um memorial improvisado com flores e mensagens.

O advogado da família, Ben Crump, prometeu "justiça" no caso, no qual são processados quatro polícias.

A associação de defesa dos direitos civis ACLU e outras organizações apresentaram uma denúncia judicial contra o presidente Donald Trump, bem como contra os secretários da Justiça e da Defesa pela ação da polícia contra a manifestação pacífica em frente à Casa Branca na segunda-feira.

Crump afirmou que Floyd morreu pela "pandemia do racismo e da discriminação", depois de a necropsia ter confirmado morte por asfixia e revelado também que tinha sido infetado pelo novo coronavírus.

A maioria dos presentes usava máscaras, alguns com a frase "Não consigo respirar", as últimas palavras proferidas por Floyd quando o policia Derek Chauvin o imobilizou, pressionando o joelho contra seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos. Num momento da cerimónia, os presentes fizeram silêncio durante esse mesmo intervalo de tempo e quando o corpo de Floyd chegou ao local, o chefe de polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, apoiou um dos joelhos no chão, em sinal de respeito.

Cerimónia em Nova Iorque

Em Nova Iorque foi celebrada uma cerimónia simultânea, à qual assistiu um dos irmãos de George Floyd, Terrence.

Os presentes exibiam cartazes com mensagens como "O silêncio dos brancos é violência" e "Façamos dos Estados Unidos algo não vergonhoso outra vez".

A onda de protestos que agita há dez dias o país intensificou-se na segunda-feira, quando o presidente Donald Trump ameaçou mobilizar o Exército para restaurar a ordem, depois de os protestos pacíficos durante o dia terminaram em distúrbios à noite.

Os distúrbios forçaram muitas cidades a declarar toque de recolher obrigatório e 10 mil pessoas foram presas em todo país, de acordo com a imprensa.

Na quarta-feira, promotores encarregados do caso do homicídio de Floyd endureceram as acusações contra Chauvin, que, na semana passada, foi acusado de homicídio culposo. Agora, o ex-agente também será processado por homicídio sem premeditação, uma acusação que se soma às já existentes e acarreta penas mais severas. Se condenado, poderá passar até 40 anos na prisão, embora nos Estados Unidos haja poucos casos de condenação de polícias.

Além disso, o promotor acusará os outros três polícias que estavam no local - Tou Thao (34 anos), J. Alexander Kueng (26) e Thomas Lane (37), já detidos - por ajudarem e instigarem o assassinato.