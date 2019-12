O gelo também é mais fino, o que significa que os aviões não podem mais aterrar com mantimentos para os moradores de Diomede, uma pequena ilha no Estreito de Bering, que agora depende de helicópteros, menos confiáveis.

O gelo espesso também é vital para os habitantes locais que viajam de mota e caçam focas e baleias.

À medida que o gelo se forma no final do outono, os habitantes ficam isolados a maior parte do ano.

O gelo ancorado no fundo do mar é cada vez mais raro, e é nesse gelo que pescadores e caçadores armazenam os seus equipamentos.

"No norte do Mar de Bering, o gelo marinho costumava estar presente oito meses por ano. Hoje, podemos ver apenas três ou quatro meses com gelo", descrevem os residentes indígenas num ensaio incluído no relatório.

Não é apenas o gelo marinho que está a recuar, de acordo com o relatório: o gelo na Groenlândia também está a derreter.

Para o resto do mundo, este derretimento é medido pelo aumento do nível do mar. A cada ano, o derretimento da Groenlândia eleva o nível do mar global em 0,7 milímetros.

*Por Ivan Couronne/AFP