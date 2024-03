São 19 horas e 7 minutos. Na estação de Sete Rios, os monitores da estação dizem que o próximo comboio da CP com destino para Alverca circula com 15 minutos de atraso e apenas irá partir às 19h14, em vez de ser às 18h59. A viagem, no entanto, vai terminar na estação de Santa Iria. Como espero por uma boleia, não consigo indicar, com precisão, qual vai ser a nova hora para me irem buscar.

Procuro informação da hora de chegada na função dos próximos comboios da aplicação móvel da CP, mas não consigo a resposta. Também nada sei quando pesquiso pelos horários dos comboios em tempo real da Infraestruturas de Portugal (IP), gestora da rede e estações ferroviárias nacionais. Foi preciso recorrer a outra alternativa para encontrar a resposta: “podem vir buscar-me a Santa Iria às 19h38”, escrevo na mensagem pelo telemóvel.

Diariamente, milhares e milhares de passageiros viajam de comboio por todo o país. Escasseia, no entanto, a informação disponibilizada pela IP aos utentes e junto da CP e a Fertagus, a empresa do grupo Barraqueiro que opera os comboios entre Roma-Areeiro e Setúbal através da Ponte 25 de Abril. Em dezenas de estações na rede ferroviária nacional, os altifalantes são a única fonte de informação, por meios humanos ou automatizados. Há ainda apeadeiros, sobretudo no serviço regional, sem acesso a qualquer indicação.

O SAPO24 mostra, neste artigo, quatro alternativas desenvolvidas pela sociedade civil para ficar mais informado e não ser tão penalizado por eventuais atrasos ou supressões.

Dois exemplos europeus

Antes de mostrarmos o que já se consegue fazer em Portugal, tempo para partilhar os exemplos de duas empresas ferroviárias europeias, a francesa SNCF - que também gere as linhas e estações ferroviárias - e a norueguesa Bare Nor - criada só para gerir a ferrovia.

Em França, entramos na aplicação SNCF Connect. Procuramos pelos horários dos próximos comboios na estação de Valence TGV e aparece-nos, por exemplo, uma viagem para Montpellier na linha 3. Depois de carregarmos, surge-nos logo a informação do número de cada uma das carruagens (evitando perda de tempo na entrada e saída dos passageiros), os serviços a bordo e qual a lotação total. Sabemos também qual será a hora de chegada a cada uma das estações até ao destino e podemos ainda enviar uma pergunta.

Na Noruega, a aplicação NA, desenvolvida pela Bare Nor, é mais simples. Na estação de Bergen, carregamos no comboio regional para Voss, que sai às 20h34. Só depois de carregamos numa das paragens é que sabemos qual será a hora de chegada e qual será a linha. No entanto, surge um outro botão para enviarmos esta informação por mensagem, o que dá muito jeito para informar a nossa boleia, familiares e amigos. Ativando a localização do telemóvel, a ferramenta norueguesa também permite encontrar a estação ferroviária mais próxima. Nota ainda para a informação sobre a ordem das carruagens no comboio.

Soluções à portuguesa

Voltamos à ferrovia portuguesa. São 20 horas e 5 minutos. Na estação do Pinhal Novo, os monitores dizem-nos que o comboio para Setúbal, da Fertagus, vai partir às 20h10, com 12 minutos de atraso. O final da viagem será Palmela, antes da terra sadina. Mais uma vez, não se sabe qual será a hora de chegada. A empresa do grupo Barraqueiro não tem forma de informar. A CP não mostra os comboios da Fertagus. A IP não adianta mais dados.

Contudo, há quatro formas diferentes de encontrar a informação: as aplicações Train Status, Atrasos Comboios e Horários Comboios Portugal, e ainda o portal LBB Horários. Estas ferramentas conseguem apresentar a informação disponibilizada pela Infraestruturas de Portugal e depois trabalhá-la de forma a torná-la mais atrativa para os passageiros. As aplicações estão disponíveis na loja da Google, para dispositivos com software Android, e também têm uma versão no browser de internet.

A Train Status, além dos horários e das linhas, mostra também o tipo de material circulante ao serviço de cada comboio, graças ao contributo de vários voluntários. A Atrasos Comboios foca-se em mostrar as partidas e chegadas às estações, além de ser possível procurar pelo número do comboio. O mesmo faz a Horários Comboios Portugal.

A página LBB Horários nasceu a partir da Linha da Beira Baixa e da estação da Benespera, que apenas conta com um altifalante. Aquando da reabertura da linha entre Lisboa e Guarda - via Castelo Branco e Covilhã - foi colocado um código QR. Apontando o telemóvel ao código, é possível saber se os comboios seguem a horas. Ativando a localização no telemóvel, a página procura por todas as estações ferroviárias no raio de 25 quilómetros. A página também fornece horários para as restantes linhas nacionais.

Da próxima vez que usar o comboio, ou precisar de ir buscar à estação, já pode contar com alternativas à CP e à Infraestruturas de Portugal para ficar a par de atrasos ou cancelamentos.