O dia foi marcado pela coroação de Carlos III e Camila. O rei, de 74 anos, e a rainha, de 75, chegaram à Abadia de Westminster após uma breve procissão de carruagem a partir do Palácio de Buckingham, sendo que, apesar da chuva persistente, milhares de pessoas aglomeraram-se ao longo do percurso para saudar o casal real.

A coroa de Santo Eduardo, a mais importante jóia real britânica, foi colocada na cabeça de Carlos III às 12:02 pelo arcebispo da Cantuária, que proclamou “Deus Abençoe o rei”, seguido de toda a congregação. Após o momento da coroação ouviram-se os sinos da abadia e foram disparados 21 tiros de canhão por todo o Reino Unido, com 10 segundo de intervalo entre eles.

Assistiram à cerimónia na Abadia de Westminster cerca de 2.000 convidados, entre os quais os príncipes de Gales, William e ‘Kate’ Middleton, que são agora os herdeiros da coroa. Já o príncipe Harry, chegou e partiu sozinho imediatamente após a cerimónia, sem Meghan ao seu lado.

Muitas foram as mensagens de parabéns enviadas ao novo rei, dos Estados Unidos à China. Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, saudou o "momento de alegria", considerando-o "um novo ciclo histórico".

Ainda assim, a alegria não contagiou todos os presentes. Além das ruas decoradas, forças de segurança já tinham sido mobilizadas para o evento e, de facto, a polícia britânica deteve dezenas de ambientalistas, que planeavam ações ao longo do percurso do cortejo real. Na origem da suspeição estava a possibilidade de ações do movimento ambientalista Just Stop Oil.

Relembre-se que, embora o rei desejasse uma cerimónia mais moderna e simples que a da mãe, nomeadamente num momento de agravamento do custo de vida, a coroação seguiu um ritual que praticamente não muda há mil anos - à exceção do óleo da unção vegano (não tem origem animal e com jasmim, mirra e canela).

Dá-se assim por terminado o primeiro de três dias de festa, com muitos convidados, celebrações, e bocejos do príncipe Louis.