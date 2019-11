"Por uma proposta de Iratxe García (a líder da bancada socialista europeia), a pasta mudará para Promover o estilo de vida europeu", anunciou o grupo político, tendo sido a informação confirmada à AFP por uma fonte da Comissão Europeia.

Os socialistas, tal como outros grupos, transformaram a mudança do nome da pasta em numa das condições para apoiar no Parlamento Europeu a futura Comissão, que deve iniciar mandato no dia 1 de dezembro.

Von der Leyen, que havia justificado o nome como uma forma de não deixar nas mãos de "forças antieuropeístas" o "estilo de vida europeu", recuou depois das críticas de que usou a "retórica da extrema-direita".

O grego Margaritis Schinas, à frente da pasta, será o responsável por coordenar as políticas migratórias do bloco, assim como as de proteção de fronteiras, juventude e cultura, entre outros.

Os socialistas também anunciaram mudanças em outros nomes: a pasta de Empregos também será dos Direitos Sociais; e a do Meio Ambiente e Oceanos também terá a denominação de Pesca.

Os eurodeputados devem se pronunciar sobre a futura Comissão no seu conjunto a 27 de novembro.