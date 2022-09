O funeral de Isabel acontece esta segunda-feira, 19 de setembro, dez dias após a morte da monarca britânica e, além de reunir cerca de 500 chefes de Estado de de governo num só lugar, deverá quase um milhão de pessoas para as ruas do Reino Unido.

Estas são as imagens mais marcantes das cerimónias fúnebres que estão também a ser acompanhadas por milhões, mundo fora, através das televisões e da Internet.

O SAPO24 está a acompanhar ao minuto esta despedida aqui — num registo que pode ver em tempo real ou usar para recordar as homenagens, as imagens e as declarações de um dia histórico.

Os "momentos-chave" do funeral do século:

6h30: Termina o velório de Isabel II, em câmara ardente no Westminster Hall desde quarta-feira.

8h00: Abrem as portas da Abadia de Westminster onde vai decorrer a cerimónia religiosa oficial, que conta com a presença de cerca de 2.000 pessoas, entre as quais centenas de chefes e representantes de Estado.

10h30: Caixão da rainha Isabel II é transportado do Westminster Hall para a Abadia de Westminster, sendo rebocado por 142 marinheiros da Marinha Real. A família real, liderada por Carlos III irá acompanhar o caixão.

10h52: A procissão fúnebre chega à Abadia de Westminster e membros da guarda real vão transportar a urna da carruagem para o interior.

11h00: Início do serviço oficial religioso na Abadia de Westminster. O reitor de Westminster, David Hoyle, dará início à cerimónia; o sermão será a cargo do Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

11h55: A última intervenção termina e fazem-se dois minutos de silêncio pela ex-monarca.

12h00: Toca o hino nacional e a urna é transportada para a carruagem de armas.

12h15: Início da procissão até ao Arco de Wellington. O caixão é então transportado para o carro funerário que fará a viagem até Windsor. Haverá lugar a uma saudação real e volta a ouvir-se o hino nacional.

15h06: Chegada a Windsor. Processão pela conhecida Long Walk (na foto), acompanhado pelos membros da família real.

16h00: Início da cerimónia religiosa em Windsor, com a presença de 800 pessoas, incluindo membros da família da rainha e funcionários, na Capela de São Jorge.



19h30: Cerimónia privada para o Rei Carlos III e os membros da família real britânica na Capela Memorial do Rei Jorge VI (situada no interior da Capela de São Jorge). A rainha Isabel será II depois sepultada, numa cerimónia privada, no jazigo da família real no castelo de Windsor.