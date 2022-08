José Eduardo dos Santos, ex-chefe de Estado angolano, morreu em 8 de julho, com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos. Contudo, as exéquias só se realizaram este domingo, devido à disputa sobre a custódia do corpo entre duas fações da família de José Eduardo dos Santos - a viúva e os três filhos mais novos, apoiados pelo regime angolano, contra os cinco filhos mais velhos.

O funeral de Zédu, como era conhecido, decorreu em período pós-eleitoral e ainda sem resultados definitivos do escrutínio de quarta-feira, em que os dados provisórios apontam para a vitória do MPLA, que o maior partido da oposição União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) rejeita.

Onde aconteceu o funeral?

A Praça da República, onde se encontra o monumento fúnebre do primeiro presidente angolano, no Memorial António Agostinho Neto, foi novamente escolhida para as cerimónias fúnebres, depois de ter acolhido um velório público sem corpo logo após a morte de José Eduardo dos Santos, durante um luto nacional de sete dias.

Como foi a cerimónia?

Governo, amigos e partido governamental recordaram hoje a figura do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, o “bom patriota” que promoveu a paz e reconciliação no país, numa cerimónia que incluiu o desmaio de um dos oradores.

Houve também honras militares num programa que incluiu música lírica, leitura de mensagens do Estado angolano e da família, do MPLA, da Fundação José Eduardo Santos e leitura do elogio fúnebre, bem como um culto ecuménico, acompanhado de grupos corais.

Durante as cerimónias fúnebres foram lidas mensagens da família e de várias entidades, incluindo da vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido de José Eduardo dos Santos, do qual era presidente emérito na altura da sua morte, e que está no poder em Angola desde a independência em 1975.

Quais as presenças e ausências mais relevantes?

Nas cerimónias de hoje encontravam-se Ana Paula dos Santos e os três filhos que teve em comum com o antigo chefe de Estado, bem como um outro filho, José Filomeno dos Santos “Zenu”, que foi condenado pela justiça angolana a uma pena de prisão pelo seu envolvimento num caso de corrupção e aguarda, em liberdade, decisão sobre o recurso que interpôs.

O funeral ficou marcado também pela ausência das mediáticas filhas mais velhas do ex-presidente, a empresária Isabel dos Santos que enfrenta diversos processos na justiça angolana e em outros países, e a ex-deputada do MPLA, Tchizé dos Santos, que declarou o seu apoio ao candidato da UNITA à presidência angolana, Adalberto da Costa Junior, contra o candidato do MPLA e sucessor do seu pai na presidência, João Lourenço.

Assim, Isabel, Tchizé dos Santos e o irmão Coréon Dú, três dos filhos de José Eduardo dos Santos que recusaram participar no funeral de Estado promovido pelo regime angolano, choraram o pai através das redes sociais e recordaram o seu aniversário.

Marcelo Rebelo de Sousa e João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, também estiveram em Angola.

Que críticas se fizeram sentir?

O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, lamentou os "excessos partidários" nas cerimónias fúnebres do ex-presidente José Eduardo dos Santos e considerou que este é um dos desafios que Angola tem pela frente.

Adalberto Costa Júnior falou aos jornalistas após prestar homenagem ao ex-presidente angolano, reconhecendo ter sido uma decisão difícil.

“Achámos que devíamos estar presentes no sentido de prestar homenagem ao ex-presidente da República. Não foi uma decisão fácil, dado o facto de termos aqui chegado com tanta falta de tranquilidade e ausência de uma parte da família, assistimos a uma cerimónia com alguns excessos partidários, não me parece que coubessem aqui as mensagens dos partidos políticos”, comentou.

“Quando se trata do Estado, o Estado deve representar-nos a nós todos e estes ainda são os desafios que Angola tem pela frente, mas independentemente disso fizemos bem em vir até cá”, completou.