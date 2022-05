1. O que comemos pode deixar de ser o mesmo em breve

A natureza tem uma solução simples para se adaptar a diferentes climas: a diversidade genética. Mesmo que algumas plantas reajam mal a temperaturas mais altas ou secas, outras variedades podem não só sobreviver, como prosperar.

Planeta A Uma volta ao mundo centrada nos temas que marcam. Todas as semanas, selecionamos os principais trabalhos associados à rede Covering Climate Now, que o SAPO24 integra desde 2019, e que une centenas de órgãos de comunicação social comprometidos em trazer mais e melhor jornalismo sobre aquele que se configura como um tema determinante não apenas no presente, mas para o futuro de todos nós: as alterações climáticas ou, colocando de outra forma, a emergência climática.

Mas, não é isso que está a acontecer. Ao longo dos séculos, começámos a produzir cada vez menos culturas diferentes e focámo-nos em produzir quantidades em massa da mesma espécie de alimento.

É o caso das bananas que estão agora a um único patógeno de entrarem em extinção.

Mesmo no melhor cenário, se nenhuma ação for tomada, estaremos a deixar os alimentos vulneráveis ao colapso climático, o que irá afetar o que comemos e bebemos.

2. Será que a tua dieta afeta assim tanto o planeta?

A resposta curta é sim. Especialmente se o seu consumo de carne for igual, semelhante ou superior à média global de 42.4 kg per capita.

Carne e laticínios, principalmente de bovinos, têm um impacto enorme, com o gado a ser responsável por cerca de 14,5% dos gases de efeito estufa do mundo anualmente. Isto é aproximadamente a mesma quantidade que as emissões atuais de todos os carros, camiões, aviões e navios combinados no mundo.

Em geral, a carne bovina e de cordeiro têm a maior pegada climática por grama de proteína, enquanto os alimentos à base de plantas tendem a ter o menor impacto.

Agora, quanta diferença faz ser vegetariano ou totalmente vegano?

3. 100 maneiras de reduzir as emissões de carbono

A Project Drawdown, uma organização de pesquisa focada em soluções climáticas, lista a redução do desperdício de alimentos e a mudança para dietas baseadas em vegetais como números três e quatro na sua lista de 100 soluções para reduzir as emissões globais de carbono.

4. A poluição mata 9 milhões de pessoas por ano, diz estudo

Um novo estudo culpa a poluição de todos os tipos por 9 milhões de mortes anuais globalmente, com o número de mortes atribuídas ao ar sujo de carros, camiões e das indústrias aumentando 55% desde 2000.

Contudo, esse aumento é compensado pela redução de mortes de fogões primitivos domésticos e água contaminada por resíduos humanos e animais. Por isso, as mortes gerais por poluição em 2019 rondam os mesmos valores de 2015.

Por cá: Poeiras, calor e risco de incêndio. Portugal a caminho de fim de semana quente

Trinta concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentaram um risco muito elevado de incêndio na quinta-feira, estando previsto um agravamento para os próximos dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Nesta circulação ocorrerá também o transporte de poeiras do norte de África, em níveis médios e altos da troposfera, que deverá afetar o território nos dias 20 e 21 [sexta-feira e sábado], com possibilidade de redução de visibilidade”, adverte o IPMA.

