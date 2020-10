"A Conspiração Contra a América" recebeu o prémio da Sociedade de Historiadores Americanos pelo "excecional romance histórico sobre um tema americano" e foi considerado Melhor Livro do Ano pelo New York Times Book Review, San Francisco Chronicle, Boston Globe, Chicago Sun-Times, Los Angeles Times Book Review, Washington Post Book World, Time e Newsweek. No Reino Unido recebeu o W.H. Smith Award para Melhor Livro do Ano, fazendo de Roth o primeiro escritor em quarenta e seis anos de história deste prémio a ganhá-lo por duas vezes.

Num tempo em que tanto se fala de realidades alternativas é este o livro que escolhemos para nos levar até à primeira conversa no clube de leitura "É Desta Que Leio Isto", onde desde abril temos vindo a ler um conjunto de livros, entre clássicos da literatura e novos valores.

Para esta primeira conversa contamos com a participação do jornalista Francisco Sena Santos que conduzirá a conversa com Bernardo Pires de Lima, o convidado desta sessão que decorrerá no próximo dia 15 de outubro às 21h30.

Bernardo Pires de Lima é Investigador Associado do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e analista de política internacional do Diário de Notícias, da RTP e da Antena 1. Em 2018, fundou o Grupo de Reflexão sobre o Futuro de Portugal, composto por 45 quadros portugueses nascidos depois de 1974, sem filiação partidária, em estreito e exclusivo diálogo com o Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, sobre as grandes tendências da globalização com impacto em Portugal.

"Portugal na era dos homens fortes - Democracia e autoritarismo em tempos de covid" é o mais recente livro de Bernardo Pires de Lima e trata-se de um ensaio sobre o momento político atual e o posicionamento que Portugal pode adotar que lhe permita potenciar "os seus atributos de pequeno Estado numa globalização competitiva e o preserve como democracia liberal madura no meio do alastramento populista e autoritário que nos rodeia".

A iniciativa "Livros para entender a América" conta com a parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e decorre até ao final do mês de outubro.

No âmbito desta iniciativa, a FLAD vai oferecer um conjunto de livros aos participantes nesta iniciativa.

Os livros seguintes serão, por esta ordem: "Americanah", de Chimamanda Ngozi Adichie, "Correções", de Jonathan Franzen, e "Viagem ao Sonho Americano", de Isabel Lucas.

