Em declarações à Lusa, David Neeleman, que com o empresário Humberto Pedrosa, detém o consórcio Atlantic Gateway - dono de 45% do capital da TAP -, começou por considerar que Portugal está "a reagir muito bem" à covid-19, "graças às medidas sanitárias e económicas definidas e implementadas em tempo pelo Governo e seguidas por toda a população e empresas”.

“Vi com satisfação que o Governo português não só se preocupou com o tema da saúde, como desde cedo lançou incentivos à economia portuguesa onde a garantia estatal foi uma das principais medidas de apoio às PME [pequenas e médias empresas], bem como o 'lay-off' simplificado (suspensão do contrato ou redução do horário de trabalho) a que a TAP aderiu", afirma.

No setor da aviação o impacto da covid-19 "é brutal e a TAP não foge à regra", pois tem 95% dos aviões em terra e 90% dos colaboradores em casa, lembra, reforçando que, "mesmo as maiores e mais robustas empresas de aviação, estão com enormes desafios”.

Não fora esta conjuntura, a TAP - que "conseguiu construir uma posição de tesouraria forte em 2019, a melhor da sua história, tendo terminado o ano com 435 milhões de euros em caixa" - iria conseguir "encarar o ano de 2020 com tranquilidade", refere.

No entanto, no contexto das restrições, entretanto impostas pela pandemia, David Neeleman diz que "imediatamente" a TAP contactou "investidores europeus e de outras geografias no sentido de obter suporte financeiro adicional" para encarar os efeitos negativos desta crise e que, "de modo geral, os investidores mantêm o interesse em financiar a TAP, tendo apresentado propostas de financiamento bastante interessantes e competitivas, com garantia do Estado".

"Entre os diversos mecanismos disponíveis de apoio de Estado, a emissão de uma dívida garantida é o que vem sendo adotado com mais frequência pelos nossos concorrentes por ter uma série de vantagens, entre elas o tempo de execução que nesse momento é crucial para a TAP", assegura o empresário.