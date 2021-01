O artigo vai sendo atualizado ao longo dia com as reações dos partidos ao encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

CDS-PP quer estado de emergência, mas recusa aprovar restrições que desconhece

À saída de uma reunião com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, sublinhou a necessidade de um enquadramento jurídico para a aplicação de restrições no âmbito da pandemia, mas recusou "passar cheques em branco"

"O CDS está ao lado do Presidente da República sobre a necessidade de existir estado de emergência", referiu, sublinhando que "coisa diferente é dizer que estamos disponíveis para secundar, subscrever ou apoiar as medidas que desconhecemos".

Além de querer conhecer antecipadamente as medidas que o executivo prevê para o período do próximo estado de emergência, desta vez de apenas oito dias, Francisco Rodrigues dos Santos acrescenta que há um conjunto de medidas que “deviam ter sido tomadas e não foram”.

Entre essas medidas, referiu a criação de uma “via verde” que permita aos utentes que vejam ultrapassados os tempos máximos de espera para consultas, exames e cirurgias recorrerem aos setores privados e social, e um programa SOS para os lares, para o reforço de profissionais de saúde.

Na audiência com o chefe do Estado, o líder do CDS-PP falou ainda do plano de vacinação contra a covid-19, defendendo a priorização dos idosos na primeira fase e a descentralização da administração da vacina.

Além dos centros de saúde, o partido quer ver envolvidas, por exemplo, juntas de freguesia e hospitais privados, de modo a acelerar um processo que, à partida, será “complexo e altamente demorado”.

PAN concorda com a renovação do estado de emergência “profilático”

O porta-voz e deputado do PAN André Silva afirmou que face à falta de dados científicos, dos técnicos do Infarmed, não seria sensato “aliviar as medidas”.

André Silva definiu esta decisão, a propor pelo Presidente e que o Governo e o parlamento têm que aprovar, como uma “renovação de estado de emergência profilático” e admitiu que o seu partido a compreende.

“Percebemos que exista um cansaço das pessoas quanto a este confinamento, mas ainda não é o momento para aliviar estas medidas. Combate ao vírus ainda está no início”, disse.

Para os cidadãos, afirmou, é “essencial” que continuem a adotar medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento” e para o Governo “é fundamental” que “continue a ajudar a economia”.