Segundo o advogado Garcia Pereira o discurso de Costa "é a comprovação dos resultados do PS". Salienta a postura de quem "não reconhece nenhum erro e só evoca motivos externos". Lamenta a falta de empatia em relação aos descontentes do PS que votaram no Chega, porque assegura que "aquela votação do Chega tem seguramente uma parcela de descontentes do PS".

Mira Amaral diz que Montenegro não conseguirá "ser criativo" por ter sido muito "enfático" a dizer "não é não" a Ventura. Mas que, agora, o ónus está do lado de Ventura. Ou viabiliza o governo da AD, ou vota com a esquerda contra um governo de centro direita.

Em relação às hipóteses que Marcelo terá, Mira Amaral diz que apenas se pode limitar a cumprir a constituição e a seguir o que o Parlamento indicar. Contudo, lamenta que a democracia portuguesa não se assemelhe mais à inglesa e seja demasiado focada numa pessoa e não num governo.

