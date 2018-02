O SAPO 24 saltou do palco do Congresso do PSD para os corredores do Centro de Congressos de Lisboa para fintar as polémicas da nova direção de Rui Rio e recuperar um debate ideológico. O que é a esquerda e a direita política, e o PSD social-democrata, foi o que tentámos saber.

O Congresso do Partido Social Democrata terminou no domingo, mas o debate dentro do partido não. Findada a reunião da família social-democrata continuam a correr as notícias sobre a direção escolhida por Rui Rio, o novo presidente do PSD, e sobre as falhas de comunicação com alguns nomes próximos da antiga direção de Pedro Passos Coelho, como foi exemplo o não convite a Hugo Soares, líder parlamentar demissionário, para a Comissão Política do partido.

A fugir a estas tramas e controvérsias, o SAPO24 saiu do palco do Congresso e andou pelos corredores para esclarecer outra discussão, mais ideológica.

O que são a esquerda e a direita política? E a social-democracia? E como se refletiu o ideal social-democrata nos últimos anos de governação? Foram a estas perguntas que congressistas, convidados e até um antigo ministro tentaram responder.

