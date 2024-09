O debate tem início marcado para as 21h00 no horário local (02h00 em Lisboa), no National Constitution Center, em Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Sediado pela ABC News, o confronto, que pode ser decisivo na corrida à Casa Branca, será moderado pelos jornalistas David Muir e Linsey David.

Com regras restritas e sem público presente, os dois candidatos não podem questionar-se diretamente. Cada um terá dois minutos para responder às perguntas, dois minutos para refutar, um minuto para esclarecimentos adicionais e dois minutos para as declarações de encerramento.

No frente-a-frente, com a duração de 90 minutos, e que contará com dois intervalos comerciais, os candidatos terão de ficar atrás dos púlpitos, não farão declarações de abertura e não poderão levar adereços ou notas pré-escritas, pelo que deverão apenas receber uma caneta, um bloco de papel e uma garrafa de água.

Ainda de acordo com as regras, o atual partido no poder será o primeiro a ser apresentado pelos moderadores.

Para o tão aguardado momento, enquanto Donald Trump escolheu fazer a última declaração final, Kamala Harris optou por ficar posicionada à direita, colocando o republicano no lado oposto do palco.

O debate e as estratégias

Até ao momento, sabe-se que os temas principais em debate deverão ser a economia, a imigração e o aborto.

Segundo fontes próximas dos candidatos, a estratégia de Kamala Harris passa por atacar as falhas de Donald Trump enquanto presidente, desde a forma como geriu a pandemia de covid-19 à construção do muro na fronteira.

Por outro lado, o aborto será um tema que Trump procurará evitar, enquanto Harris deverá focar-se no mesmo.

Já o republicano deverá confrontar a democrata com a elevada inflação durante a administração de Joe Biden, da qual é vice-presidente, e a crise de imigração na fronteira.

“A estratégia dele vai ser atacá-la”, disse um professor da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, Thomas Holyoke, relembrando debates anteriores em que Trump optou por ataques pessoais e tentativas de irritar os oponentes.

Onde assistir ao debate?

O debate será transmitido na ABC News Live, Disney+, Hulu e outros canais que fizeram acordo com a estação. No entanto, o confronto também será disponibilizado online.

Para já, este é o único frente-a-frente agendado entre Kamala Harris e Donald Trump, pelo que deverá ser a primeira e a única vez que os dois candidatos se confrontam antes das eleições presidenciais norte-americanas, agendadas para o dia 5 de novembro.

Quem lidera as sondagens?

Segundo alguns resultados das últimas sondagens, Kamala Harris e Donald Trump estão, tecnicamente, empatados.

Nas intenções de votos nacionais, Trump tem apenas um ponto de vantagem sobre a atual vice-presidente Kamala (48% a 47%), de acordo com uma sondagem do New York Times/Siena College, realizada entre 3 e 6 de setembro, uma diferença muito pequena para sugerir uma tendência.

Na mesma sondagem, Kamala supera ligeiramente Trump no Wisconsin (50% x 47%), Michigan (49% x 47%) e Pensilvânia (49% x 48%), sendo que nos estados de Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Arizona os candidatos estão empatados (em 48%).

De acordo com outra sondagem da CBS News/YouGov, também realizada entre 3 e 6 de setembro e publicada no passado domingo, a situação está, particularmente, próxima em Michigan (50% a 49% a favor de Kamala), Wisconsin (51% x 49%) e Pensilvânia (50%).

*Com Lusa