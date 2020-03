Em comunicado, a autarquia, no distrito do Porto, referiu já ter lançado o concurso público para a empreitada que dará "resposta a um anseio antigo da população".

Com uma duração prevista de dois anos, as obras implicam a construção de um novo edifício, demolição do existente, remodelação do polidesportivo e a instalação de espaços provisórios que assegurem o normal funcionamento da escola durante o período de execução das mesmas, adiantou.

A 28 de fevereiro, centenas de alunos e encarregados de educação manifestaram-se e encerraram a cadeado a escola para exigir obras no estabelecimento de ensino que "há muitos anos se encontra degradado".

Na nota, a câmara, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, sublinhou que a empreitada vai resolver uma "manifesta falta de condições" desta escola, algo que tem constituído uma "preocupação para a comunidade e município".

O projeto de requalificação da Escola Secundária da Boa Nova, que era da responsabilidade da empresa Parque Escolar, foi suspenso em 2012 por decisão do Governo liderado por Pedro Passos Coelho (PSD) durante o programa de resgate financeiro de que Portugal foi alvo, recordou.

"Durante anos, a autarquia manifestou disponibilidade para assumir a realização da empreitada desta e de outras escolas secundárias do concelho, possível apenas a partir de 2016 na sequência do processo de descentralização de competências, mas ficando condicionado à assinatura do acordo com o Ministério da Educação que apenas ocorreu em julho de 2019", vincou.

O novo projeto, com um preço base de 7,5 milhões de euros, vai ser comparticipado a 40% por fundos comunitários, 4% pelo Ministério da Educação e os restantes 56% pela câmara.