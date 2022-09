“No centro de Kherson, houve um confronto entre unidades do exército russo que patrulhavam as ruas da cidade e um grupo não identificado”, disse hoje o governo de ocupação na rede social Telegram.

“Após uma breve luta, os atacantes foram eliminados”, continuou a fonte, acrescentando que nenhum soldado russo e nenhum civil ficaram feridos.

Do lado ucraniano, a porta-voz do comando sul do Exército, Natalia Goumeniouk, denunciou uma “provocação”, explicando, em declarações a um canal de televisão ucraniano, que o tiroteio e as explosões ocorridas sábado, em Kherson, “são uma provocação do ocupante”.

“Avisamos que as provocações ocorreriam entre 17 e 20 de setembro. Elas visam manchar a imagem das forças armadas ucranianas”, acrescentou.

Na Rússia, a imprensa publicou um vídeo mostrando dois veículos blindados cercados por soldados durante o incidente, numa avenida na área da estação ferroviária de Kherson.

Neste vídeo, um dos tanques abre fogo com a metralhadora, enquanto outros tiros são ouvidos.

Hoje, um responsável da ocupação russa, Kirill Stremoussov, assegurou que a situação estava “calma” em Kherson.

Desde o final de agosto, tropas ucranianas lideram uma grande ofensiva para retomar a região e a cidade de Kherson, a única capital regional do país, que caiu em mãos russas no início de março.