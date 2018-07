Em declarações à Lusa e à revista Sábado, no final de um almoço-debate do International Club em que foi oradora a líder da JSD e em que esteve sentado à mesma mesa que o presidente do PSD, Luís Montenegro disse que não abordou o tema com Rui Rio nesta ocasião, mas manifestou-se convicto de que não andarão “muito longe” em termos de posicionamento político quanto ao próximo orçamento.

“Estamos mais a falar da forma como se exterioriza uma posição. Sinceramente não me passa pela cabeça que o PSD venha a ser o partido que vai viabilizar o próximo Orçamento do Estado e creio que também não passa pela cabeça dele”, afirmou.

Para o antigo deputado, - que já admitiu vir a disputar a liderança do PSD no futuro – “do ponto de vista político não é muito útil andar a prolongar” a incerteza sobre a posição do PSD, considerando, contudo, que Rui Rio já deu a entender o voto contra “por outras palavras”.

Quando questionado sobre a posição do PSD em relação ao Orçamento do Estado para 2019, Rio tem repetido que o partido só terá uma posição oficial depois de conhecido o documento, que deverá dar entrada no parlamento em 15 de outubro.

“Não é expectável que, no quarto ano de legislatura, o PS vá modificar aquela que é a sua visão quer da governação quer da gestão económico-financeira do país, tal como também não é expectável que o PSD e a sua liderança possam agora modificar a visão que temos no partido sobre essa matéria”, considerou Montenegro.